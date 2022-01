Apple ne prévoirait pas de HomePod équipé de batterie

La semaine dernière, Apple a sorti du catalogue son enceinte Beats Pill+, un modèle qui n'était pas compatible avec Siri mais qui avait un avantage que le HomePod n'a pas : la possibilité de fonctionner sur batterie. L'enceinte Beats Pill+ pourrait-elle avoir un remplaçant ? Dans sa newsletter Power On , Mark Gurman affirme qu'Apple a déjà travaillé sur le sujet et que des prototypes ont existé à Cupertino.... Un HomePod intégrant une batterie ne serait pas sur la planche à dessin pour l'instant et le journaliste de Bloomberg ajoute qu'il serait surpris qu'Apple commercialise un tel produit sous sa propre marque. Sous-entendu, cela reste possible avec la marque Beats mais pas tout de suite.Concernant le HomePod, Apple plancherait sur d'autres pistes pour son avenir : les rumeurs évoquent d'une fusion du HomePod et de l'Apple TV d'ici 2023 ainsi que d'un autre modèle intégrant un écran et une webcam , sans échéance précise pour le moment.