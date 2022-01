Le MacBook Pro 13 pouces de mi-2012 bientôt obsolète

Le MacBook Pro 13,3" de mi-2012 sera déclaré « ancien » par Apple le 31 janvier, indique un mémo interne intercepté par MacRumors . C'est la dernière étape avant de devenir définitivement obsolète : cela signifie qu'Apple va cesser de fournir des pièces compatibles aux Apple Stores et centres de services agréés. Il sera toujours possible d'obtenir une réparation en cas de panne mais dans la limite des pièces disponibles : cela sera ainsi de plus en plus difficile, jusqu'à l'obsolescence totale qui devrait être déclarée d'ici deux ans. Vous pouvez consulter la liste des produits anciens et obsolètes sur cette page Le MacBook Pro 13,3" de mi-2012 est le dernier modèle à intégrer un lecteur de CD/DVD. Il est resté en vente jusqu'en octobre 2016 pour offrir une alternative plus abordable aux modèles avec écran Retina, ce qui explique cette obsolescence tardive. Particulièrement fiable et offrant d'intéressantes possibilités d'évolution pour les personnes souhaitant remplacer le lecteur optique par un second volume de stockage, c'est un modèle qui a marqué son époque qui s'apprête à être abandonné.