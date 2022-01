Un écran de 5,7'' pour l'iPhone SE 4 en 2023 ?

Au printemps, Apple devrait dévoiler une petite mise à jour pour l'iPhone SE avec deux évolutions majeures : la prise en charge de la 5G et le passage de la puce Apple A13 à la puce Apple A14. Selon l'analyste Ross Young , ce nouveau modèle pourrait prendre le nom de « iPhone SE+ 5G ». Cette dénomination est un peu inhabituelle et fait plutôt penser à un nom qu'utiliserait Samsung. Le « Plus » en toutes lettres a jusqu'ici fait référence à un modèle de taille supérieure. Ici, le « + » pourrait évoquer la progression du processeur... Il y a de quoi être sceptique et nous devrions avoir la réponse dans deux à trois mois.Ce n'est en tout cas pas l'information la plus importante partagée par Ross Young aujourd'hui. L'analyste prétend en effet connaître la diagonale de l'iPhone SE 4, un futur modèle d'entrée de gamme qui changerait enfin de design pour se débarrasser de l'écran d'accueil. Ross Young évoque ainsi un écran de 5,7". À titre de comparaison, l'iPhone 13 embarque une dalle de 6,1" et l'iPhone 13 mini une dalle de 5,4".

Concept par xleaks7

Peu populaire, l'iPhone mini devrait disparaître cette année : les rumeurs évoquent toujours quatre modèles mais avec seulement deux diagonales (6,1" et 6,7") au lieu de trois aujourd'hui. Il n'y aura donc plus que l'iPhone SE pour les amateurs de petits téléphones, mais avec un format qui commence à vieillir. Apple pourrait fortement s'inspirer de l'iPhone XR pour un futur iPhone SE 4, mais avec une diagonale qui serait donc plus petite. Pour ce qui est de la date de sortie, les analystes s'écharpent : Ross Young table sur 2023 tout comme Ming-Chi Kuo, mais certaines rumeurs préviennent qu'il faudra plutôt attendre 2024. Une chose est sûre : c'est encore lointain.