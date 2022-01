CarKey arriverait bientôt chez Hyundai

Présentée il y a bientôt deux ans, la fonctionnalité CarKey d'Apple permet d'utiliser son iPhone ou son Apple Watch pour déverrouiller et démarrer sa voiture, avec quelques options bien senties comme la possibilité de partager sa clé via iMessage ou de donner des accès restreints, par exemple le coffre pour les enfants. C'est BMW qui a inauguré CarKey sur certains modèles conçus après le 1er juillet 2020, mais il n'y a pas eu d'autres annonces depuis. Cela devrait changer cette année : selon Mark Gurman sur Bloomberg , Hyundai devrait être le second fabricant à prendre CarKey en charge par le biais de sa gamme Genesis l'été prochain.Si le système de divertissement et de navigation CarPlay est aujourd'hui pratiquement généralisé chez les constructeurs, le démarrage de CarKey est extrêmement lent. Apple pourrait nous donner quelques nouvelles de la fonctionnalité à la WWDC 2022 en juin prochain : une évolution devrait permettre le fonctionnement de CarKey avec la puce Apple U1 , sans besoin de coller l'iPhone ou l'Apple Watch contre la poignée de la voiture pour déverrouiller celle-ci.