De nouvelles rumeurs d'OLED pour l'iPad en 2024

Apple aurait aimé se lancer dès 2022 mais elle n'aurait pas été satisfaite par la qualité des dalles OLED proposées par Samsung qui n'intègrent qu'une couche émissive. Ces dalles sont en effet moins lumineuses et offrent une durée de vie inférieures aux dalles intégrant deux couches émissives. L'iPad Air 5, attendu pour le printemps , devrait ainsi se contenter d'un écran LCD pour le moment. Apple n'a pour autant pas mis ses projets au placard : de multiples rumeurs nous indiquent que l'intégration d'un écran OLED serait toujours au programme, simplement avec un peu de retard sur le calendrier initial.

Sur l'iPad Pro, Apple a opté pour le Mini-LED

Cette semaine, le site ETNews nous apprend que LG va agrandir une de ses usines situées à Paju, en Corée du Sud, avec l'équipement pour fabriquer des dalles OLED de dernière génération adaptées pour les smartphones et les tablettes. La publication cite spécifiquement l'iPad, sans en préciser le modèle, avec un lancement prévu en 2024. ETNews rejoint ainsi The Elec , qui nous donnait en octobre dernier une information similaire à propos de Samsung pour 2023 ou 2024. Reste à voir si Apple fera cohabiter les technologies OLED sur l'iPad Air et Mini-LED sur l'iPad Pro : le Mini-LED dispose d'un rétro-éclairage moins précis mais il n'est pas sujet à la rémanence en cas d'affichage fixe prolongé... À suivre !