Apple dépose de nouveaux iPhone et iPad en Russie

Il devrait bien y avoir un nouvel iPhone SE ainsi que l'iPad Air 5 au programme de la conférence de printemps d'Apple attendue pour le mois de mars ou d'avril : Apple vient d'enregistrer de nouvelles références auprès de l', qui dévoile depuis plusieurs années les dépôts d'Apple avant la commercialisation des produits concernés. Les informations publiées par l'EEC sont très sommaires : on ne connaît que le type d'appareil, le système d'exploitation et le numéro de modèle. C'est toutefois suffisant pour détecter l'arrivée de certaines nouveautés.Apple vient donc d'enregistrer de nouveaux modèles d'iPhone portant les numéros de référence A2595, A2783 et A2784, ainsi que de nouveaux modèles d'iPad portant les numéros de référence A2436, A2588, A2696, A2759, A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766 et A2777. Étonnamment, certaines des références d'iPad avaient déjà été publiées en mai dernier , sans commercialisation depuis. On n'en saura pas plus pour le moment, mais l'arrivée des nouveautés du printemps se concrétisent !Pour rappel, le nouvel iPhone SE devrait être une mise à jour mineure du modèle actuel, avec seulement deux nouveautés principales : le passage de la puce A13 à la puce A14 ainsi que la prise en charge de la 5G. Pour l'iPad Air 5, il est question du passage de la puce A14 à la puce Apple A15, de la mise en place d'une caméra frontale ultra grand‑angle de 12 mégapixels avec la fonctionnalité Cadre centré, de l'arrivée d'un flash à l'arrière et du passage à la 5G pour le modem des versions cellulaires.