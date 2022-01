Faille IndexedDB : bientôt un correctif pour Safari

Un correctif de Safari est dans les tuyaux pour combler la faille de l'API IndexedDB révélée la semaine dernière. Apple a publié les modifications nécessaires sur le dépôt GitHub de WebKit, et il faut désormais attendre l'arrivée d'une mise à jour de macOS et d'iOS pour bénéficier des changements sur le navigateur d'Apple. Voilà qui tombe bien : on attend justement la sortie de macOS 12.2 et d'iOS 15.3 au début du mois de février.Assez importante, cette faille de Safari peut permettre à un site web malveillant de récupérer des portions de l'historique de l'utilisateur ainsi que son identité s'il visite certains services de Google en étant identifié. Elle touche toutes les sous-versions de Safari 15 sur le Mac et tous les navigateurs sur l'iPhone et l'iPad.