Un nouveau firmware pour les AirPods 3

Un peu plus d'un mois après la précédente mise à jour , un nouveau firmware spécifique aux AirPods 3 a été mis en place par Apple hier soir. Il s'agit de la version 4C170, qui succède à la version 4C165. Comme d'habitude, Apple ne précise pas quelles sont les nouveautés incluses dans la mise à jour : le faible saut dans la numérotation laisse supposer qu'il s'agit seulement de corrections de bugs, mais on n'est donc pas à l'abri de petits changements ici et là.Pour vérifier la version du firmware de vos AirPods, rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur Général > Informations > AirPods de [...]. Rappelons qu'il n'existe aucun bouton pour mettre à jour manuellement les écouteurs d'Apple : l'installation est automatique lorsque les AirPods sont en charge dans leur boîtier, lui-même en charge via Lightning sans éloigner l'iPhone pendant une trentaine de minutes.