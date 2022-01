Plus de réduction du bruit ambiant sur l'iPhone 13

C'est un retour en arrière étonnant qu'ont pu constater les utilisateurs de l'iPhone 13 : l'option « Réduction du bruit » a disparu des réglages des derniers smartphones d'Apple. Habituellement disponible dans Réglages > Accessibilité > Audio/Visuel, l'option « Réduction du bruit » permet de réduire les sons ambiants lors des appels, lorsque l'iPhone est plaqué à l'oreille de l'utilisateur. Si on croyait initialement à un bug, la fonctionnalité étant toujours documentée sur le site d'Apple, un représentant d'Apple a confirmé a un lecteur de 9To5Mac que la réduction du bruit pendant les appels n'est pas prise en charge par l'iPhone 13 et qu'il ne s'agit pas d'un bug.Nous n'avons pas la moindre explication sur la raison de cette absence, cette fonctionnalité étant présente depuis de nombreuses années : c'est l'iPhone 4S qui l'a inauguré grâce à sa puce Apple A5 en 2011. La réduction des sons ambiants fonctionne d'ailleurs bien avec FaceTime...Nous n'en saurons pas plus pour le moment.