L'iPhone SE 5G devrait être lancé en avril

Toutes les rumeurs pointent vers une petite mise à jour de l'iPhone SE au début du printemps. Oui, mais quand précisément ? Apple oscille souvent entre le mois de mars et d'avril pour son premier événement de l'année, et il devrait bien y avoir un Apple Event dans ces eaux-là en 2022. Mais pour ce qui est de la commercialisation effective du nouvel iPhone SE, l'analyste Ross Young prévient qu'il faudra sans doute attendre la fin du mois d'avril.Ross Young tire cette conclusion de l'analyse de l'activité des fournisseurs d'écrans d'Apple, qui commerceraient tout juste la fabrication des dalles commandées pour ce nouveau modèle. Avec les délais habituels, l'assemblage du nouvel l'iPhone SE devrait débuter dans le courant du mois de mars et il faudrait attendre la mi-avril au plus tôt pour avoir suffisamment de stock pour le lancement. Ross Young n'exclut d'ailleurs pas une disponibilité au tout début du mois de mai si Apple prend son temps.Rappelons que c'est une mise à jour mineure qui est attendue pour ce modèle d'entrée de gamme, sans changement de design. Il ne devrait y avoir que deux changements principaux : le passage de la puce Apple A13 à la puce Apple A14 pour plus de puissance et de pérennité, et la prise en charge de la 5G.