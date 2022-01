Apple Music ne rattrape pas son retard sur Spotify

Les analystes de MIDiA Research viennent de publier leur rapport annuel sur les parts de marché des services de streaming musicaux sur abonnement. L'étude porte sur le deuxième trimestre de 2021 et montre une solide croissance de ce secteur avec 523,9 millions d'abonnés au niveau mondial, soit 26,4% de croissance d'une année sur l'autre. Le marché se fragmente légèrement avec l'essor de certains services nationaux, comme Tencent Music et NetEase en Chine ou encore Yandex en Russie. Ainsi, les leaders sont en baisse : Spotify pointe à 31% au lieu de 35% il y a deux ans , Apple Music à 15% au lieu de 19% et Amazon Music à 13% au lieu de 15%. YouTube Music progresse légèrement, à 8% au lieu de 6% en 2019.Apple Music reste donc à la traine derrière Spotify, avec des parts de marché deux fois moins importantes. Si Apple multiplie les initiatives, par exemple avec son nouvel abonnement deux fois moins cher pour Siri, l'audio spatial et la qualité audio sans perte , cela ne permet que de maintenir un certain statu quo et pas de progresser face à des concurrents qui ne chôment pas non plus.