Les mises à jour d'iOS 14, c'est fini !

Avec iOS 14.5 qui est sorti en mars 2021, Apple a mis en place une nouvelle manière de distribuer les mises à jour de son système mobile avec la séparation des mises à jour traditionnelles et des correctifs de sécurité. Après la sortie d'iOS 15 en septembre dernier, Apple a continué de mettre à jour iOS 14, jusqu'à la version 14.8.1 sortie à la fin du mois d'octobre. Cette version a depuis disparu : les utilisateurs d'iOS 14.8 qui cherchent à mettre à jour leur appareil doivent passer directement à la toute dernière version en date d'iOS 15, actuellement iOS 15.2.1

La toute dernière version d'iOS 14

Apple a confirmé à Ars Technica que le maintien des mises à jour d'iOS 14 n'était que temporaire et qu'il n'y en aura plus : les utilisateurs qui souhaitent garder leur iPhone ou leur iPad à jour doivent obligatoirement basculer sur iOS 15 avec les changements qui vont avec . Après une petite période de transition, Apple force donc désormais la main pour améliorer le taux d'adoption d'iOS 15 et conserver un parc le plus homogène possible. Tous les appareils compatibles avec iOS 14 le sont aussi avec iOS 15 et cela ne devrait donc pas poser de problème particulier.