Apple TV+ présente WeCrashed, sortie le 18 mars

Apple vient de dévoiler la première bande-annonce de, une nouvelle série qui sera lancée sur Apple TV+ le vendredi 18 mars. Il s'agit de l'histoire de la startup de coworking WeWork, de sa fulgurante ascension à son effondrement en bourse. Adaptée du podcast, la série dirigée par Lee Eisenberg et Drew Crevello s'offre un casting de tout premier plan avec Jared Leto et Anne Hathaway pour incarner Adam Neumann, fondateur de l'entreprise, et sa compagne Rebekah. On retrouve également Kyle Marvin et America Ferrera.Il y aura huit épisodes et il s'agira d'une mini-série : à moins d'un extraordinaire rebondissement, il ne devrait pas y avoir de seconde saison. Les trois premiers épisodes seront diffusés sur Apple TV+ le vendredi 18 mars, et on pourra découvrir les épisodes suivants de manière hebdomadaire ensuite.