iOS 15.3 en version RC, la sortie approche

Après iOS 15.2 le 13 décembre dernier, ce sera bientôt au tour d'iOS 15.3 d'entrer en piste : la versionde cette future mise à jour a été envoyée aux développeurs hier soir. Anciennement appelées, les versions RC sont celles qui sont considérées suffisamment avancées pour devenir les versions finales si aucun problème majeur n'est détecté dans les derniers jours de la phase de version bêta. iOS 15.3 pourrait donc être lancé tel quel pour le grand public dès la semaine prochaine. watchOS 8.4, tvOS 15.3 et macOS 12.2 sont également attendus.Les nouveautés d'iOS 15.3 semblent bien maigres : la mise à jour n'apportera pas la moindre nouvelle fonctionnalité et Apple se contente d'ailleurs d'affirmer qu'elle met en placesans la moindre précision supplémentaire. Les évolutions sont donc sous le capot et on constate une bonne nouvelle avec cette version RC : elle comble la faille de Safari qui pouvait révéler des portions de l'historique à des sites malveillants.