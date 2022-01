macOS 12.2, en version RC, corrige la faille de Safari 15

Un mois et demi après la sortie de macOS 12.1 , ce sera bientôt au tour de macOS 12.2 d'être mis en place par Apple. La versionde cette prochaine mise à jour a été envoyée aux développeurs hier soir. C'est cette mouture, si aucun problème majeur n'est détecté dans les prochains jours, qui pourrait être déployée auprès du grand public dans le courant de la semaine prochaine aux côtés de iOS 15.3, watchOS 8.4 et tvOS 15.3.Dans cette dernière version bêta, Apple a mis en place un important correctif : macOS 12.2 corrige la faille IndexedDB de Safari 15 qui pouvait révéler à des sites web malveillants des portions de l'historique de l'utilisateur ainsi que son identité s'il utilisait les services de Google. Ce correctif est également présent sur la version RC d'iOS 15.3 En dehors de cela, macOS 12.2 se concentrera sur les corrections de bugs et n'apportera pas de nouvelle fonctionnalité, sauf pour les utilisateurs d'un MacBook Pro de 2021 qui pourront enfin profiter des 120 Hz de la technologie ProMotion sur Safari. Autre évolution notable, l'app Musique deviendra pleinement native et cela améliorera grandement la réactivité d'Apple Music.