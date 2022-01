watchOS 8.4 corrige le bug de charge de l'Apple Watch Series 7

Un peu plus d'un mois après la sortie de watchOS 8.3 , watchOS 8.4 est entré en versionhier soir. Apple ne communique pas sur les différents changements apportés par cette future mise à jour mais MacRumors nous signale que cette nouvelle version corrige bien le bug de charge de l'Apple Watch Series 7. Suite à la sortie de watchOS 8.3, il avait été rapporté que certains utilisateurs rencontraient des problèmes avec des chargeurs de marques tierces, qui fonctionnaient pendant quelques minutes avant que la charge ne cesse subitement. Il y avait également eu quelques retours faisant état d'une charge très lente avec les chargeurs officiels.watchOS 8.4 devrait donc permettre de retrouver une charge parfaitement fonctionnelle et cela quel que soit le modèle de chargeur utilisé. Si cette version RC ne pose pas de problème particulier chez les développeurs, Apple pourrait déployer la version finale auprès du grand public pas plus tard que la semaine prochaine.