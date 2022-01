Kristin Huguet Quayle, nouvelle Vice-Présidente de la communication d'Apple

En mai dernier, Apple annonçait l'arrivée de Stella Low , ancienne responsable de la communication chez Cisco, au poste de Vice-Présidente en charge de la communication de l'entreprise. Apple avait mis du temps pour choisir le profil idéal pour ce poste stratégique : il était resté vacant depuis le départ de Steve Dowling en 2019, Phil Schiller ayant temporairement repris ses attributions mais le Vice-Président du marketing d'Apple préparant également son départ progressif d'Apple. Aujourd'hui patatras : Stella Low quitte Apple, précise Apple à BuzzFeed

Kristin Huguet Quayle

Pour la remplacer, Apple a promu Kristin Huguet Quayle, ancienne porte-parole d'Apple présente dans l'entreprise depuis 2005. Aguerrie, elle a déjà dû gérer un certain nombre de crises comme l'affaire du FBI et du chiffrement de l'iPhone ou le procès contre Epic Games . Elle rendra désormais des comptes directement à Tim Cook., s'est réjouit le service de communication d'Apple qui espère sans doute un peu plus de stabilité.