L'iPhone ne sera plus livré avec des écouteurs en France

C'est bientôt la fin d'une exception française. Lorsque l'iPhone 12 est sorti fin 2020, Apple a cessé de fournir ses différents modèles de smartphones avec des écouteurs... sauf en France , où la législation locale imposait aux fabricants la fourniture d'un kit mains libres avec les téléphones neufs. Une nouvelle loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique supprime cette obligation et Apple va donc arrêter de fournir l'iPhone dans la double boîte qui lui permettait d'ajouter les écouteurs à l'emballage classique.Apple n'a pas encore communiqué sur le sujet sur son site web mais les revendeurs officiels ont bien été mis au courant. La Fnac a ainsi commencé à prévenir ses clients dans ses boutiques, et on peut ainsi apprendre que les écouteurs seront supprimés

Photo par iMan Pro

Apple devrait donc officiellement cesser de fournir des écouteurs filaires avec l'iPhone dans les tout prochains jours. Cela ne devrait pas se traduire par une baisse des tarifs : Apple ajoutait jusqu'ici les écouteurs sans surcoût par rapport aux autres pays. Si vous comptiez acheter un iPhone chez un revendeur prochainement, c'est une information à connaître : la transition des stocks ne se fera pas du jour au lendemain et il devrait être possible d'obtenir les anciens modèles, avec écouteurs, encore quelques temps.