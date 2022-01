Les ateliers Today at Apple reprennent en France

Suspendus depuis le 18 décembre , les ateliers Today at Apple vont reprendre à compter du lundi 24 janvier en France. Nos confrères de MacGeneration ont en effet remarqué qu'Apple a rouvert les réservations pour diverses séances en boutique, en plus des sessions virtuelles qui sont toujours proposées. Photo, vidéo, musique, codage et apps, découverte de produits... Il y en a pour tous les goûts et de nombreux ateliers sont d'ailleurs déjà complets, signe d'un vif intérêt pour ces activités qui sont gratuites.Bien sûr, cela s'accompagne des mesures de sécurité habituelles, notamment le port du masque qui reste obligatoire y compris pour les enfants. Vous pouvez retrouver toutes les activités proposées sur cette page du site d'Apple. Selon les thèmes abordés, les sessions durent trente minutes, une heure ou même une heure trente pour les parcours en extérieur.