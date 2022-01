Pub : tout le monde est sur Apple TV+ sauf Jon Hamm

Ouf, Apple n'a pas abandonné les pubs rigolotes. Dans un nouveau clip destiné à promouvoir Apple TV+, on découvre un Jon Hamm frustré de n'apparaître dans aucune des productions du service de streaming d'Apple. Confortablement installé dans le canapé puis le lit d'une somptueuse maison, il consulte le catalogue des productions originales d'Apple avec toute sa pléiade d'acteurs célèbres. Beaucoup de grands noms, mais pas de Jon Hamm !, se désole l'acteur star de la série. Cette nouvelle campagne met habilement en avant la profondeur de l'offre d'Apple TV+, qui s'étoffe petit à petit mais souffre encore de son image de débutant. On ne serait pas étonné que cette campagne publicitaire plutôt bien sentie ait une suite et que Jon Hamm décroche prochainement un rôle phare sur Apple TV+.