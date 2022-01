iPhone 13 : le bug de l'écran rose serait logiciel

Certains utilisateurs de l'iPhone 13 semblent touchés par un étrange bug : l'écran de leur smartphone vire soudainement au rose avant de redémarrer. Des témoignages mentionnent l'apparition de ce bug à la prise de photos, mais il surviendrait également à d'autres occasions. Contacté à ce sujet, le SAV d'Apple n'aurait pas trouvé de cause matérielle aux iPhone concernés, remplaçant parfois l'unité fautive faute de solution mais sans grande conviction. Ce ne sera désormais plus le cas : Apple a déclaré à un utilisateur de Weibo, via My Drivers , qu'il s'agit bien d'un problème logiciel.Le bug semble provenir d'une incompatibilité entre une application spécifique et la version d'iOS, ce qui pourrait expliquer pourquoi la plupart des cas recensés sont en Chine : Apple recommande de réaliser une sauvegarde et de mettre à jour le système ainsi que les différentes applications installées sur le téléphone. On ne sait pour l'instant pas si la version 15.3 d'iOS dont la sortie est imminente apporte un correctif particulier mais il semble qu'il n'y ait donc pas à s'inquiéter pour l'iPhone 13.