Fitness+ : Apple pourrait-elle acquérir Peloton ?

Peloton ne va pas bien. L'entreprise américaine spécialisée dans les équipements et les entraînements sportifs sur abonnement a connu une ascension fulgurante avec la crise sanitaire survenue en 2020, entre fermeture des salles de sport, mesures de confinements et télétravail. Mais Peloton fait désormais face à une baisse de la demande, dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat et de hausse de la concurrence, notamment d'Apple Fitness+. En un an, Peloton a ainsi perdu plus de 80% de sa valeur et peine à faire face à cette chute vertigineuse. Les vélos et tapis de courses de la marque voient leur tarif augmenter à cause de la pénurie de composants, les pertes se creusent et le groupe parle désormais de restructuration La semaine dernière, des documents internes obtenus par CNBC indiquaient que Peloton mettrait en pause la production de son vélo d'appartement Bike pendant deux mois, celle du modèle Bike+ pendant six mois et celle des tapis Tread+ pendant six semaines. Suite à la publication de ce scoop, Peloton a perdu 23,9% de sa valeur en une seule journée.Face à pareille crise, Peloton pourrait bien aiguiser quelques appétits. Le sujet intéresse les analystes, qui sont plusieurs à penser qu'Apple pourrait voir dans le rachat de Peloton (dont la capitalisation boursière est actuellement de 7,9 milliards de dollars) une opportunité d'accroitre considérablement la base d'utilisateurs de son service sportif Apple Fitness+. Il n'est pas sûr cependant qu'Apple juge cette acquisition très stratégique, Peloton n'ayant pas développé de nouvelle technologie particulière qui pourrait créer des synergies à Cupertino. Si Apple n'y va pas, un de ses concurrents pourrait en revanche y trouver le moyen de mieux tenir tête à Apple Fitness+.