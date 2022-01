Un CPU de 12 coeurs sur le prochain iMac Pro ?

Après l'iMac 24" avec puce M1 l'année dernière, Apple devrait cette année dévoiler un nouveau modèle haut de gamme pour succéder à l'iMac 27" avec processeur Intel. Plusieurs rumeurs ont déjà évoqué la possibilité qu'Apple opte pour la dénomination « iMac Pro » pour ces nouveaux modèles qui seraient considérablement plus haut de gamme que l'iMac 24". Si Apple s'inspire plus ou moins de ce qui a été fait sur le MacBook Pro, il faut en effet s'attendre à une belle évolution : écran Mini-LED, technologie ProMotion (120 Hz), connectique plus riche, puces Apple M1 Pro et Apple M1 Max, plafond plus haut pour la RAM et le stockage... Pour la diagonale, les bruits de couloirs tablent sur 27", comme aujourd'hui, mais avec des bordures notablement réduites.Aujourd'hui, le fuiteur @dylandkt rajoute une nouvelle indiscrétion. Apple ne se contenterait pas des puces M1 Pro et M1 Max pour cet iMac Pro : une autre puce plus haut de gamme serait de la partie. Sans plus de détails, il est question d'un CPU à 12 coeurs, au lieu de 10 coeurs pour les trois représentants de la gamme M1 aujourd'hui. La puce Apple M1X ? Ce n'est en tout cas pas la première fois que les rumeurs parlent de puces de la gamme M1 qui seraient plus puissantes que la puce M1 Max : pour le Mac Pro attendu cet automne, Mark Gurman promet des configurations intégrant jusqu'à 40 coeurs , peut-être sous la forme d'un bi-processeur. Après les puces mobiles, Apple pourrait donc décliner plusieurs puces de bureau se concentrant plus sur les performances brutes que les économies d'énergie.L'annonce de ce fameux iMac Pro pourrait être assez proche : il a beaucoup été question d'une présentation à l'occasion du premier Apple Event de l'année , qui se tient traditionnellement en mars ou en avril. Reste à voir si les capacités de production des sous-traitants d'Apple suivront, en pleine pénurie de composants : dans son récapitulatif de l'année publié ce week-end, Mark Gurman évoquait une sortie printanière mais précisait qu'il n'en avait pas la certitude.