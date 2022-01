Les écouteurs Beats Fit Pro en précommande en France

Ils ont été présentés en novembre dernier mais ils étaient uniquement disponibles aux États-Unis dans un premier temps : les Beats Fit Pro arrivent dans de nouveaux pays cette semaine, dont la France avec l'ouverture des précommandes sur l'Apple Store aujourd'hui. Ils sont disponibles en quatre coloris à 229,95 € ( noir vert cendré ) pour une disponibilité effective ce vendredi 28 janvier. Vous pouvez également les retrouver chez Fnac ( noir vert cendré ) et Darty ( noir vert cendré ).Plus ou moins concurrents des AirPods Pro et vendus une cinquantaine d'euros moins cher, ces nouveaux écouteurs sans fil de Beats se veulent plus sportifs avec un design sans tige externe et un petit crochet en caoutchouc destiné à favoriser la tenue à l'oreille pendant l'effort. Ils intègrent la puce Apple H1 pour la fonctionnalité "Dis Siri" et disposent bien de la réduction de bruit active ainsi que Adaptive EQ pour adapter le son à la morphologie de l'oreille. Les Beats Fit Pro sont compatibles avec l'audio spatial ainsi qu'avec l'application Localiser. Contrairement à celui des AirPods Pro, leur boîtier n'est pas compatible avec la recharge sans fil — il se recharge en revanche avec un câble USB-C et pas Lightning.