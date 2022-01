La synchronisation d'iCloud exaspère les développeurs

De plus en plus de développeurs d'applications se plaignent de problèmes relatifs à la fonctionnalité de synchronisation d'iCloud. De multiples témoignages rassemblés par MacRumors montrent un mécontentement croissant face à des bugs qui exploseraient depuis l'automne dernier. De nombreux utilisateurs rencontreraient l'erreur 503 qui indique que les serveurs d'iCloud ne répondent pas à la requête de l'application. Le bug étant du côté d'Apple, les développeurs ne peuvent rien y faire alors que certaines apps ne fonctionnent plus correctement.Certains développeurs précisent que cette erreur 503 a commencé à apparaître alors qu'aucun changement n'avait été effectué dans le code de leur application. Le service technique d'Apple aurait bien été mis au courant par de multiples développeurs, sans effet pour le moment. En attendant, certains développeurs ont mis en place un message d'erreur spécifique au sein de leurs applications pour indiquer à leurs utilisateurs que le problème vient d'Apple et n'est donc pas de leur ressort...