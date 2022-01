Une chronologie des médias plus favorable en France

Enfin ! Après plusieurs années d'âpres discussions, un nouvel accord a été signé ce lundi pour raccourcir la chronologie des médias en France. Chaînes de télévision, plateformes de diffusion et producteurs se sont mis d'accord sur des durées plus en adéquation avec notre époque. Si certains regrettent que le nouveau calendrier ne soit pas plus agressif, c'est déjà un énorme progrès par rapport aux règles jusqu'ici en vigueur.Jusqu'ici, les plateformes de streaming par abonnement devaient attendre 36 mois avant de pouvoir diffuser un film étant sorti au cinéma. Ce délai est ramené à 17 mois, et même 15 mois pour Netflix qui a signé un accord spécifique en l'échange d'investissements plus importants dans les productions françaises. C'est une petite victoire pour Netflix et une déception pour Amazon Prime et Disney+ qui subiront un décalage de deux mois, y compris pour leurs propres films sortis au cinéma.Pour Apple TV+, qui n'a donc pas signé l'accord interprofessionnel, il sera donc possible de diffuser des films 17 mois après la sortie au cinéma : cela ne concerne pas les oeuvres qui sortent directement sur la plateforme, mais les films étant passés par une diffusion en salle pourront arriver bien plus tôt. Aujourd'hui, le film d'animationqui a eu droit à une sortie au cinéma n'est toujours pas disponible sur Apple TV+ en France alors qu'il est sorti dans les autres pays en décembre 2020 : il pourra être diffusé en avril prochain, alors qu'il aurait dû attendre décembre 2023 avec l'ancienne règle.Pour le reste, le délai de Canal+ passe de huit à six mois, la chaîne privée française obtenant ce coup de pouce en promettant un investissement de 600 millions d'euros dans les productions tricolores pour les trois prochaines années. Et pour les chaînes traditionnelles, pas de changement dans les délais : l'attente sera toujours de 22 mois. Les chaînes ont cependant réussi à négocier une « fenêtre d'étanchéité », une petite complexité bien de chez nous : entre les 22e et 36e mois, les plateformes de streaming devront retirer de leur catalogue les films qui seront diffusés sur les chaînes gratuites... sauf en cas d'accord entre les chaînes et les plateformes pour partager les droits de diffusion. Faudrait pas non plus que ça soit simple.