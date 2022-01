iPhone 13 Pro : Apple lance un concours de photo macro

Après une pause en 2021 pour raisons sanitaires, le concours photo d'Apple est de retour cette année avec une édition consacrée à la photo macro, une des nouveautés phare de l'iPhone 13 Pro. Il faudra donc le tout dernier smartphone haut de gamme d'Apple pour pouvoir participer en soumettant son plus beau cliché réalisé avec le mode Macro de l'iPhone 13 Pro ou de l'iPhone 13 Pro Max.Le concours se passe directement sur Twitter et Instagram en utilisant les hashtags #ShotoniPhone et #iPhonemacrochallenge. Il est également possible de participer par e-mail en envoyant une photo en haute résolution à shotoniphone@apple.com avec pour sujet "Shot on iPhone Macro Challenge Submission." et un fichier dont le nom reprend le format "prénom_nom_macro_modèlediPhone". Voici trois exemples de photos mises en avant par Apple pour illustrer ce concours :Un jury composé de dix membres, sept photographes et trois membres de l'équipe iPhone d'Apple, sélectionnera ses dix photos préférées qui feront l'objet d'une publication sur le site d'Apple. Les gagnants recevront une rémunération (non précisée) pour leur travail et Apple sera alors susceptible d'utiliser les images sur ses différents canaux de communication, notamment publicitaires, dans le monde entier et sans compensation supplémentaire. Les participants ont jusqu'au 16 février pour soumettre leurs photos, et les gagnants seront annoncés en avril.