Démonstration des cartes d'hôtel dans Wallet

Le mois dernier, Hyatt a été la première chaîne hôtelière à annoncer l'intégration de ses badges d'accès à l'application Wallet . C'est une nouveauté d'iOS 15 qui permet d'utiliser l'iPhone ou l'Apple Watch pour remplacer la traditionnelle carte d'hôtel offrant l'accès à sa chambre et aux différents services (salles de sport, piscine, ascenseurs, etc.) nécessitant une identification. Désormais en place, cette intégration à Wallet (qui s'appelle d'ailleurs désormais Cartes sur iOS 15) a été testée par Rich DeMuro qui nous propose une petite démonstration de son fonctionnement dans la vidéo suivante.Comme vous pouvez le constater, l'ajout au portefeuille virtuel de l'iPhone se fait en un clic depuis l'application de l'hôtel, et il suffit ensuite d'apposer l'iPhone sur les lecteurs habituels pour valider l'accès, comme avec une carte classique — il n'est même pas nécessaire que l'iPhone soit sorti de veille. L'identification biométrique (Face ID ou Touch ID) est désactivée par défaut pour gagner du temps, mais il est possible de désactiver le mode express pour retrouver une sécurité maximale. En bref, c'est d'une simplicité déconcertante et on ne peut que regretter que la prise en charge de nouveaux partenaires se fasse au compte-gouttes, Apple négociant chaque contrat individuellement.