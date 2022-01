iOS 15.3 et tvOS 15.3 sont disponibles pour tous

Après avoir passé un peu plus d'un mois en version bêta, iOS 15.3 est disponible pour tous ce soir. Si iOS 15.2 apportait de multiples petites nouveautés , ce n'est pas le cas d'iOS 15.3 dont les évolutions se situent plus sous le capot. Cette mise à jour comporte, annonce en effet Apple sans donner de détails. On sait qu'iOS 15.3 règle la faille IndexedDB de Safari qui pouvait permettre à un site web malveillant d'obtenir des informations sur l'historique et l'identité de l'utilisateur : c'est déjà une raison suffisante pour installer cette mise à jour. Notez qu'on retrouve également tvOS 15.3 pour l'Apple TV et la version 15.3 du logiciel interne du HomePod, sans le moindre détail sur le contenu de la mise à jour.Comme toujours, cette nouvelle version d'iOS est également disponible pour l'iPad sous le nom d'iPadOS 15.3. Comme d'habitude, vous pouvez installer cette mise à jour en vous rendant dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle, idéalement en prenant soin de réaliser une sauvegarde préalable. Pour l'Apple TV, il vous suffit normalement de redémarrer votre boîtier si les mises à jour automatiques sont activées. Vous pouvez également déclencher l'installation manuellement : rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur "Système", "Mises à jour logicielles", et enfin sur "Mettre à jour les logiciels". Pour le HomePod, rendez-vous dans les réglages de votre domicile dans l'application Maison sur votre iPhone ou iPad.