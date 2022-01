Apple Watch : watchOS 8.4 est disponible

Près d'un mois et demi après la sortie de watchOS 8.3 , Apple vient de mettre watchOS 8.4 à la disposition du grand public. Cette nouvelle mise à jour n'apporte pas de nouvelle fonctionnalité particulière et se contente de résoudre des bugs dont la liste complète n'est pas précisée. On sait que watchOS 8.4 inclut notamment un correctif pour le bug de charge de l'Apple Watch Series 7 , qui pouvait cesser de charger au bout de quelques minutes avec un chargeur de marque tierce.Comme toujours, vous trouverez cette nouvelle version sur l'application Apple Watch de votre iPhone, dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Pour lancer la mise à jour, il faut que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie, et la montre doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.