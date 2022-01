macOS 12.2 Monterey est disponible pour tous

Près d'un mois et demi après macOS 12.1 et ses multiples nouveautés, c'est au tour de macOS 12.2 d'entrer en piste ce soir avec une disponibilité pour tous les utilisateurs. Cette nouvelle version du système d'exploitation du Mac n'inclut toujours pas la fonctionnalité Commande universelle, qui avait été repoussée à 2022 sans plus de précisions — cela sera peut-être pour macOS 12.3 au printemps. Il y a en revanche d'autres évolutions intéressantes.Très attendue par les utilisateurs de MacBook Pro de 2021, la prise en charge de la technologie ProMotion est enfin au programme de Safari : il est enfin possible de profiter de la fluidité des 120 Hz lors des défilements sur le navigateur d'Apple. Autre évolution qui bénéficiera cette fois aux utilisateurs d'Apple Music : l'app Musique devient pleinement native et offre une plus grande réactivité au service de streaming d'Apple lors de la navigation. macOS 12.2 apporte également de multiples corrections de bugs et comble notamment la faille IndexedDB de Safari qui pouvait révéler des informations d'historique à un site web malveillant.Comme toujours, vous trouverez macOS 12.2 dans les Préférences Système, section « Mise à jour de logiciels ». N'oubliez pas qu'il reste conseillé de réaliser une sauvegarde de vos données avant de mettre à jour votre Mac.