L'iPhone bientôt transformé en terminal de paiement ?

Apple s'apprêterait à transformer l'iPhone en véritable terminal de paiement. Selon les informations de Bloomberg , Apple aurait bientôt terminé l'intégration à iOS de la startup Mobeewave, rachetée en 2020 pour 100 millions de dollars. L'application développée par Mobeewave était très simple : il suffisait d'entrer le montant de son choix puis de tendre le téléphone au client, qui n'avait plus qu'à apposer sa carte bancaire sur le lecteur NFC du téléphone pour déclencher le paiement de la somme en question.Aujourd'hui, les commerçants ont besoin d'un terminal externe, comme celui de Square, pour recevoir des paiements via Bluetooth. Avec cette solution, il serait possible d'utiliser directement l'iPhone : c'est une alternative qui pourrait beaucoup plaire aux tout petits commerces, les indépendants et autres sociétés unipersonnelles.Pour le moment, on ne sait pas si Apple compte intégrer cette fonctionnalité à Apple Pay ou si elle compte s'adosser à un partenaire financier spécifique, et on ne sait pas non plus quel pourrait être son coût s'il y en a un pour l'utilisateur final. Bloomberg promet que nous en saurons plus très bientôt, évoquant une sortie, peut-être avec iOS 15.4 au printemps.