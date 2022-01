Le dernier Core i9 d'Intel devant la puce Apple M1 Max

Lors de sa présentation au début du mois, Intel avait promis que son dernier Core i9 haut de gamme serait le processeur mobile le plus rapide jamais conçu, devant la puce M1 Max d'Apple. Le Core i9-12900HK est depuis arrivé sur de premiers ordinateurs, dont le MSI GE76 Raider sur lequel Macworld a réalisé quelques mesures. Sur GeekBench, on peut effectivement voir que le Core i9 dépasse les puces M1 Pro et M1 Max d'Apple. Le gain n'est que de 3,6% en monocoeur et de 5,1% en multicoeur, mais il est bien réel.Côté graphismes, le test OpenCL montre des résultats plus contrastés. Si on se limite au GPU intégré, Apple affiche une avance insolente sur Intel. Dans le test OpenCL, Intel n'obtient en effet que 21 097 points, contre 37 330 points pour la puce M1 Pro et 59 774 pour la puce M1 Max. En revanche, le PC MSI est équipé d'une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3080 Ti qui lui permet d'atteindre un score de 143 594 points. Sur CineBench qui tire plus parti des multi-coeurs du CPU, le Core i9 passe également devant Apple.Le dernier Core i9 haut de gamme d'Intel remplit donc sa mission, mais c'est une victoire à mettre en perspective. Lors de ses tests, Macworld a constaté que le PC équipé du Core i9 tirait une moyenne de 100 W, avec des pointes entre 130 W et 140 W. Le Mac équipé de la puce M1 Max plafonnait quand à lui à 40 W. Sur un test d'autonomie en lecture vidéo, le MSI GE76 Raider a tenu 6 heures, contre... 17 heures pour le MacBook Pro, qui est beaucoup moins épais (16,8 mm contre 25,9 mm) et nettement plus léger (2,2 kg contre 2,9 kg). On a donc affaire à deux visions différentes de l'informatique mobile, avec un très net avantage pour Apple sur le front de l'efficacité énergétique et le fameux rapport performances par watt.