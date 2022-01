Brevet : la reconnaissance d'oreille pour les AirPods ?

Et si les AirPods pouvaient servir d'outil d'authentification biométrique ? C'est le sujet d'une très sérieuse demande de brevet déposée par Apple auprès de l'USPTO aujourd'hui. Pour reconnaître l'utilisateur, les AirPods pourraient émettre des ultrasons et analyser la structure de la réponse : chaque canal auditif étant unique, les ultrasons ne réagissent pas de la même manière en rencontrant les parois et la réponse obtenue permet donc de créer une signature de l'oreille. L'oreille pourrait ainsi devenir un identifiant biométrique unique permettant de créer un "Ear ID", comme l'empreinte du doigt pour Touch ID et le visage pour Face ID.Apple explique vouloir vérifier que la personne portant les AirPods est bien autorisée à utiliser l'appareil qui lui est associé, par exemple pour éviter que les notifications de Siri ne dévoilent des informations personnelles. Bien sûr, cette nouvelle source d'authentification pourrait être utilisée pour d'autres raisons, par exemple pour suppléer Face ID sur l'iPhone en cas de visage masqué.Constamment au contact de la peau, les AirPods sont destinés à recevoir des fonctionnalités relatives au sport et à la santé. Apple ne cache pas ses intentions dans le domaine et on peut d'ailleurs régulièrement voir passer des brevets et des études qui nous indiquent que les ingénieurs de Cupertino travaillent sur le sujet. Dans ce contexte, l'intégration d'une solution d'authentification biométrique paraît très probable sur de futurs modèles.