Q1 2022 : Apple annonce un nouveau trimestre record

Ça en deviendrait presque lassant : depuis le début de la crise sanitaire, Apple enchaîne les records de ventes trimestre après trimestre. Les chiffres annoncés hier soir , qui comptent pour le 1er trimestre fiscal de 2022 mais couvrent les trois derniers mois de 2021, sont tout simplement les meilleurs de l'histoire d'Apple. Le chiffre d'affaires a été de 123,9 milliards de dollars, soit +11,2% d'une année sur l'autre. Les bénéfices, eux, atteignent 34,6 milliards de dollars, soit +20,4% par rapport à 2021.Les ventes d'iPhone enregistrent une hausse notable de 9,2%, mais ce n'est pas autant que d'autres postes : la catégorie fourre-tout des "autres produits" (AirPods, Apple Watch, Apple TV, Beats, etc.) croît de 13,3%, les services de 23,8% et le Mac de 25,1%. Seul l'iPad est en recul, de 14%, après plusieurs trimestres consécutifs de forte hausse. Apple explique que ce recul s'explique notamment par des difficultés d'approvisionnement.SI l'iPhone reste très largement dominant dans le chiffre d'affaires d'Apple, surtout à l'occasion du trimestre incluant Noël, il l'est beaucoup moins qu'il y a un an . Il représentait alors 59% des revenus de l'entreprise, c'est désormais 47%. Dans le même temps, les services d'Apple s'installent très solidement en seconde position avec 22% des revenus, contre 14% l'année dernière : c'est plus que le Mac et l'iPad réunis !Apple continue de profiter à plein des équipements relatifs à la crise sanitaire (hausse du télétravail, confinements et mises à l'isolement, hausse de la consommation de médias à la maison, etc.) même si l'iPad accuse le coup. Sans surprise, Tim Cook s'est félicité de ces bons résultats :1,8 milliards d'appareils Apple seraient actuellement utilisés.Les responsables d'Apple ont bien sûr abordé le sujet de la pénurie de composants que continue à subir Apple et l'ensemble de l'industrie. Les ventes d'Apple ont sans surprise été affectées par les difficultés d'approvisionnement, et cela va continuer même si Apple note une amélioration de la situation. Pour le prochain trimestre, le comptable en chef Luca Maestri ne se risque pas à faire d'estimations mais s'attend tout de même à battre le record pour un trimestre de mars. Rendez-vous dans trois mois !