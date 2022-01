iOS 15.4 bêta : Face ID fonctionne enfin avec un masque !

Le développement d'iOS se poursuit à un rythme effréné. À peine iOS 15.3 sorti , la première version bêta d'iOS 15.4 a été mise à la disposition des développeurs hier soir. Elle inclut une nouveauté majeure qui était très vivement attendue par des millions d'utilisateurs depuis la mise en place de l'obligation du port du masque dans de nombreux lieux publics : le fonctionnement de la reconnaissance faciale de Face ID avec le masque !Après l'installation d'iOS 15.4, l'iPhone propose immédiatement d'utiliser Face ID avec un masque. Apple explique que Face ID est plus précis lorsqu'il est en capacité de reconnaître l'intégralité du visage, mais il est désormais capable de fonctionner en se basant sur. Pour pouvoir fonctionner avec le masque, Face ID nécessite une nouvelle configuration qui se fait sans porter le masque. Il y a également un nouveau réglage pour ajouter des lunettes afin que Face ID ne se mélange pas les pinceaux lorsqu'il essaie de reconnaître le contour des yeux. Apple précise que les lunettes de soleil ne sont pas prises en charge.Nous avons pu tester cette nouveauté avec succès, que cela soit pour déverrouiller l'iPhone, s'identifier au sein d'une application ou payer avec Apple Pay. Pour les utilisateurs qui portent régulièrement un masque et doivent pour le moment se rabattre sur le code secret, ce sera une vraie libération ! En revanche, nous avons pu constater que seuls les iPhone 12 et 13 proposent cette fonction. À voir si les iPhone X, XS et 11 rejoignent la fête dans les prochaines bêtas ou si Apple a jugé leurs capteurs frontaux moins performants... Il faudra plusieurs semaines avant qu'iOS 15.4 soit finalisé et mis à la disposition du grand public : ce sera sans doute pour le début du mois de mars.