macOS 12.3 en bêta avec Commande universelle

À peine macOS 12.2 sorti , c'est déjà au tour de macOS 12.3 d'être mis à la disposition des développeurs sous forme de version bêta. Cette nouvelle mouture apporte la fonctionnalité Commande universelle, qui a été présentée dès juin dernier mais dont le lancement a été repoussé à de multiples reprises. Activée par défaut sur macOS 12.3 et iPadOS 15.4, également en version bêta depuis hier soir, la fonctionnalité apparaît dans le panneau Moniteurs des Préférences Système. Un petit logo annonce qu'il s'agit toujours d'une version bêta : il ne faut donc pas s'attendre à ce que tout soit parfait, même lorsque macOS 12.3 sera finalisé.Commande universelle ambitionne de faciliter les échanges entre le Mac et l'iPad, ou n'importe quelle combinaison d'appareils sous macOS et iPadOS posés sur une même table. Simple sur le principe mais complexe à mettre en place, la fonctionnalité permet de passer son curseur d'un appareil à l'autre, en "forçant" sur le côté de l'écran. Il est même possible de glisser-déposer un fichier d'un appareil à l'autre, ou d'utiliser le clavier du Mac sur l'iPad.Maintenant que macOS 12.3 et iPadOS 15.4 sont en version bêta, il faudra encore attendre quelques semaines pour la finalisation et le lancement de ces mises à jour pour le grand public. Si Apple conserve son calendrier habituel, cela devrait nous mener aux environs du début du mois de mars.