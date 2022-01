De nouveaux emojis avec iOS 15.4 et macOS 12.3

C'est iOS 15.4 et macOS 12.3 qui intégreront les nouveaux emojis de la version 14 du standard Unicode, présentée en septembre dernier . Les premières versions bêtas de ces futures mises à jour ont été envoyées aux développeurs hier soir et elles intègrent ces nouveaux visuels. Il y en a 37, avec 75 variations de couleur de peau. Il y en a un peu pour tous les goûts, de la boule à facettes au visage qui fond en passant par une batterie presque vide, une béquille, un troll, une déclinaison masculine et neutre pour l'emoji enceint ou encore une carte d'identité...

Image par Emojipedia

Ces nouveaux emojis sont également adoptés progressivement par les autres fabricants qui les dessinent à leur sauce. Pour Apple, la disponibilité des versions finales de iOS 15.4 et macOS 12.3 est attendue aux environs du début du mois de mars.