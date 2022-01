iOS 15.4 : ProMotion arrive pour toutes les apps

En version bêta depuis hier soir, iOS 15.4 apporte le fonctionnement de Face ID avec le masque et une autre importante nouveauté concerne les utilisateurs d'iPhone 13 Pro : l'activation par défaut de la technologie ProMotion pour les animations des apps tierces. Suite au lancement de l'iPhone 13 Pro en septembre dernier, de nombreux développeurs avaient remarqué que leurs applications plafonnaient à 60 Hz et ne tiraient donc pas parti de la technologie ProMotion : Apple avait alors confirmé qu'il y avait un bug sur Core Animation qui serait corrigé par une future mise à jour logicielle.Avec iOS 15.4, ce bug a été corrigé et les applications qui plafonnaient à 60 Hz devraient automatiquement basculer en 120 Hz pour une fluidité optimale. iOS 15.4 étant en version bêta réservée aux développeurs, le grand public devra patienter encore un peu : l'arrivée de la version finale est attendue pour le début du mois de mars.