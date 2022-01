iOS 15.4 va ajouter le pass vaccinal aux applications Cartes et Santé

iOS 15.4 apporte une nouveauté majeure dans le cadre de la pandémie de Covid-19 : la possibilité tant attendue de pouvoir déverrouiller l'iPhone avec Face ID en portant un masque . Une autre évolution plus mineure en cours de mise en place concerne le pass vaccinal : iOS 15.4 va permettre de stocker son dossier de vaccination dans l'application Santé, et faire apparaître le QR code européen ainsi que le nom de l'utilisateur et la date des doses sur une carte de l'application Cartes (anciennement Wallet) qui a l'avantage d'être accessible depuis l'écran verrouillé.Le QR code européen est automatiquement reconnu par l'appareil photo de l'iPhone qui propose d'ajouter le dossier de vaccination correspondant aux applications Cartes et Santé. Cela ne fonctionne pas pour l'instant, un message d'erreur demandant de réessayer plus tard, mais iOS 15.4 n'en est qu'à sa première bêta et la version finale n'est pas attendue avant le début du mois de mars : Apple devrait peaufiner tout cela dans les prochaines semaines.