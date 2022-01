Mail iCloud : les domaines personnalisés arrivent sur iOS 15.4 et macOS 12.3

C'est une des nouveautés d'iCloud+, nouveau nom de la version payante d'iCloud, qui ont été présentés à la WWDC l'année dernière : la possibilité d'utiliser des noms de domaine personnalisés sur les comptes iCloud Mail est déjà en place sur iCloud.com ... et seulement sur cette version web d'iCloud. Avec iOS 15.4 et macOS 12.3, Apple va mettre en place les réglages appropriés directement dans les réglages de l'iPhone, de l'iPad et du Mac.Tous les deux en version bêta depuis cette semaine, iOS 15.4 et macOS 12.3 ajoutent les panneaux nécessaires à la configuration du nom de domaine personnalisé. Sur l'iPhone et l'iPad, cela se passe dans Réglages > [Identifiant Apple] > iCloud > Mail iCloud > Domaine de messagerie personnalisé. Sur Mac, le réglage se trouve dans les Préférences Système > [Identifiant Apple] > iCloud > Mail iCloud > Custom Email Domain. Sur l'iPhone, on rencontre quelques bugs, de multiples éléments de texte non traduits, puis on finit par atterrir sur la version web d'iCloud. Sur le Mac, on ne parvient même pas à lancer la configuration. Rien d'alarmant : ce sont des versions bêtas en plein chantier et les versions finales ne sont pas attendues avant le début du mois de mars.