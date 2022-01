De petites évolutions pour tvOS 15.4, en bêta

Here’s a fun one. Spatial audio controls have had a revamp. Far more intuitive and a better use of screen real estate. pic.twitter.com/Q1WoKU5tO0 — Sigmund Judge (@sigjudge) January 27, 2022

Les mises à jour intermédiaires de tvOS sont souvent avares en nouveautés, mais ce n'est pas le cas de tvOS 15.4. En version bêta depuis cette semaine, cette future mise à jour apporte quelques petites évolutions ici et là. En premier lieu, on peut constater des changements dans le lecteur de vidéos : il y a un nouveau bouton de contrôle pour le volume et un nouveau panneau « À suivre » qui se trouve sur la droite du panneau d'informations sur la vidéo en cours de lecture. Auparavant, ce panneau n'était visible qu'à la toute fin d'un épisode.Autre nouveauté qui est principalement destinée aux utilisateurs handicapés mais qui pourra servir à tout le monde, la nouvelle option « Toucher pour naviguer » située dans Réglages > Accessibilité permet d'effleurer les boutons de navigation de la télécommande plutôt que d'avoir à appuyer dessus pour se déplacer dans les différents menus du système.Le panneau de contrôle des AirPods et des écouteurs capables de gérer l'audio spatial et/ou la réduction de bruit a également subi une refonte. Les différents réglages ne sont sous forme de liste mais apparaissent sous forme d'icônes animées plus intuitives.tvOS 15.4 est pour le moment réservé aux développeurs : ce n'est qu'une première version bêta et il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. L'arrivée de la version finale est attendue aux alentours du début du mois de mars.