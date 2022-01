Bientôt de premiers Macs avec l'Ultra wideband ?

Y aura-t-il bientôt de premiers Macs équipés de la puce Apple U1 pour une compatibilité avec la technologie Ultra wideband ? C'est ce que suggèrent des portions de code dénichées par 9To5Mac dans les entrailles de macOS 12.3, qui est entré en version bêta cette semaine. Selon nos confrères américains, Apple a ajouté à macOS des briques logicielles (frameworks et deamons) similaires à ce qui existe déjà sur iOS.L'Ultra wideband est la technologie utilisée par Apple pour seconder le Bluetooth pour la géolocalisation des AirTags : c'est extrêmement précis, pratiquement au centimètre près. La puce Apple U1 équipe déjà l'Apple Watch, le HomePod mini et l'iPhone, et aide par exemple aux transferts de AirDrop, à l'ouverture de portière sans contact avec CarKey, à la localisation d'objets compatibles ou au transfert de l'écoute de musique sur le HomePod mini.Faute de généralisation à l'ensemble des produits d'Apple (aucun modèle d'iPad n'est encore compatible), les usages sont encore balbutiants en dehors de la géolocalisation d'objets pure et dure. Sur macOS, on peut aisément imaginer certaines automatisations possibles, comme le transfert d'une visioconférence FaceTime de l'iPhone au Mac en rapprochant simplement l'iPhone de l'ordinateur, mais tout dépendra des fonctionnalités des prochaines versions majeures d'iOS et de macOS.Pour ce qui est de l'intégration matérielle au Mac, on pourrait retrouver la prise en charge de l'Ultra Wideband avec la seconde génération de puces Apple Silicon. Le premier ordinateur à basculer sur cette prochaine gamme pourrait être le MacBook Air qu'on attend pour l'été , avant la rentrée de septembre. Une mise à jour du MacBook Pro 13,3" avec la puce Apple M2 est également possible au même moment.