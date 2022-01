macOS 12.3 et iOS 15.4 adoptent les déclencheurs adaptatifs des manettes DualSense

Si la grande nouveauté de macOS 12.3 est incontestablement l'arrivée de la fonctionnalité Commande universelle , une autre évolution intéressante concerne les joueurs disposant d'une manette DualSense : macOS 12.3 améliore la prise en charge des déclencheurs adaptatifs des manettes de la PlayStation avec la possibilité pour les jeux vidéo de modifier la capacité de résistance de ces gâchettes. Cette nouveauté est également incluse dans iOS 15.4 et tvOS 15.4.Concrètement, cette nouvelle option va permettre d'adapter la tension de ces gâchettes en fonction du contexte. Par exemple, la tension se fera de plus en plus forte lorsqu'un joueur sera en train de tirer sur la corde d'un arc. Sur, ces boutons sont plus difficiles à activer lorsque la fatigue du joueur augmente. Sur, le bouton peut même totalement bloquer lorsqu'une arme s'enraye... C'est une spécificité de la PlayStation 5 qui va donc bientôt arriver sur l'éco-système d'Apple, à condition bien sûr que les développeurs prennent la peine de l'utiliser.