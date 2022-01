macOS 12.3 pose problème à Dropbox et OneDrive

La version bêta de macOS 12.3 pose des problèmes à Dropbox et OneDrive, deux solutions de stockage dans le nuage qui utilisent des extensions du noyau qui sont dépréciées avec cette future mise à jour du système d'exploitation du Mac. Apple indique dans les notes de version de macOS 12.3 que les extensions concernées ont bien un remplacement et qu'il revient à Dropbox et Microsoft de les implémenter. Dropbox a annoncé qu'une version bêta compatible sera lancée en mars. De son côté, Microsoft annonce travailler sur une expériencemais sans plus de précision.Dropbox donne quelques éléments de détail dans une fiche d'assistance Rien de totalement rédhibitoire, mais certains utilisateurs pourraient choisir d'attendre que Dropbox et OneDrive soient mis à jour avant de basculer sur macOS 12.3, dont la version finale est attendue au début du mois de mars.