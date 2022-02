Le prochain iMac 27'' serait un iMac Pro

Un an après la sortie de l'iMac 24" avec puce Apple M1, Apple devrait présenter un successeur à l'iMac 27" au printemps. Revenant sur le sujet dans sa newsletter dominicale Power On , le journaliste de Bloomberg Mark Gurman confirme une idée qui circule beaucoup ces derniers temps : oui, Apple appellerait bien ce nouveau modèle « iMac Pro » pour mieux le distinguer du modèle d'entrée de gamme. Mark Gurman évoque un design qui serait assez proche du petit modèle, mais pas forcément totalement identique. On pense bien sûr aux coloris qui devraient être plus sobres, mais également à une épaisseur accrue pour mieux intégrer les puces Apple M1 Pro et M1 Max ainsi qu'une connectique plus riche.

Concept d'iMac Pro par Ian Zelbo