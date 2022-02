Apple s'attaque au film indépendant Apple-Man

C'est un film qui aurait dû passer inaperçu, mais Apple s'est offert un superbe effet Streisand en s'attaquant à la production indépendante ukrainienne, pastiche potache de film de super-héros qui met en scène Apple-Man, qui a le super-pouvoir de faire... léviter des pommes. Comme nous le rapporte le site iPhone in Canada , Apple a entamé une procédure judiciaire pour s'opposer au dépôt de la marque "Apple-Man", qui a été approuvée par l'USPTO en juin dernier. Apple se serait déclarée inquiète que ses clients puissent penser qu'Apple-Man soit relié à son entreprise d'une quelconque manière.Le film, dont vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessus, a été financé grâce à une campagne de crowdfunding ayant permis de lever 101 717 €. Le réalisateur Vasyl Moskalenko affirme que son film ne mentionne ou ne montre aucun produit d'Apple et craint de devoir dépenser tout l'argent dont il dispose dans des frais de justice., se défend-il. On peut d'ailleurs découvrir dans la bande-annonce toute une série d'autres personnages loufoques comme Professor Sausage (professeur saucisse) ou Captain Cabbage (capitaine chou)., affirme Vasyl Moskalenko. La sortie du film est pour le moment suspendue.