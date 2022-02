watchOS 8.4.1 apporte des correctifs de sécurité

Quelques jours après la sortie de watchOS 8.4 , une nouvelle mise à jour logicielle est disponible pour les utilisateurs de l'Apple Watch Series 4 et modèles ultérieurs. Apple indique sur son site qu'il s'agit d'une mise à jour de sécurité mais sans donner de détails. Il s'agit donc a priori de combler une faille compromettant la sécurité de l'utilisateur, et pas de corriger un bug même s'il n'est pas impossible qu'Apple ait fait d'une pierre deux coups.Apple conseille en tout cas d'installer cette mise à jour sans attendre. Comme d'habitude, rendez-vous sur l'application Apple Watch de votre iPhone, dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Pour lancer la mise à jour, il faut que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie, et la montre doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.