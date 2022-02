Apple Event : l'iPhone SE, un Mac, l'iPad Air 5 et l'iPad 10 ?

Le mois dernier, nous découvrions le dépôt par Apple de toute une série de nouveaux produits auprès d'un organisme russe : il y avait de nouveaux modèles d'iPhone et de multiples nouvelles références d'iPad, sans précision sur les caractéristiques techniques. Aujourd'hui, le site 91Mobiles nous indique qu'Apple a importé en Inde, dans des objectifs de tests, des produits dont les numéros de modèles correspondent à ce dépôt russe. Le site, citant des sources auprès de l'industrie locale, affirme qu'il s'agit de l'iPhone SE 3, de l'iPad Air 5 ainsi que de l'iPad 10.Pour l'iPhone SE 3, aucune surprise : cela fait des mois que toutes les rumeurs pointent vers une sortie ce printemps, avec pour programme le passage de la puce A13 à la puce A14 et la prise en charge de la 5G. Pour l'iPad Air 5, cela correspond également aux rumeurs avec le passage de la puce Apple A14 à la puce Apple A15, l'intégration d'une caméra frontale ultra grand‑angle de 12 mégapixels avec la fonctionnalité Cadre centré, la mise en place d'un flash à l'arrière et le passage à la 5G pour les versions cellulaires. Pour l'iPad 10, c'est en revanche un peu plus surprenant, l'iPad 9 ayant été présenté en septembre et étant encore très jeune. Mark Gurman avait bien promis une mise à jour en 2022 , mais on l'imaginait plus tardive. Il faut en tout cas s'attendre à quelque chose de modeste, par exemple avec le passage de la puce Apple A13 à la puce Apple A14 et la prise en charge de la 5G pour les modèles cellulaires.

Photo d'avril 2021 par Tim Cook

Voilà de quoi alimenter une bonne partie du premier Apple Event de l'année , attendu pour le mois d'avril. Reste la question du Mac, qui n'apparaît pas dans les récents dépôts d'Apple. De multiples rumeurs évoquaient la présentation d'un successeur pour l'iMac 27" qui est toujours sous processeur Intel, mais de récentes indiscrétions tablent sur un lancement plus tardif cet été. Il semble également un peu tôt pour le MacBook Air qui devrait lui aussi attendre l'été . Si Apple parle bien du Mac comme l'affirme le journaliste Mark Gurman, il pourrait alors s'agir du Mac mini, qui attend une refonte avec un nouveau modèle haut de gamme intégrant les puces Apple M1 Pro et M1 Max.