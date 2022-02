Apple relance son offre de financement à 0%

Après six mois d'absence, l'offre de financement à 0% d'Apple fait son grand retour sur l'Apple Store en ligne . Elle permet de payer en 12 ou 24 fois sans frais et elle est valable sur une commande d'un montant allant de 249 € à 5 000 €. Tous les produits d'Apple sont éligibles et il est possible d'ajouter des produits de marque tierce s'ils n'excèdent pas un tiers du montant de la commande. Comme pour la précédente édition de cette offre, les conditions générales spécifient que les produits reconditionnés ne sont pas éligibles, pourtant le financement à 0% est bien proposé sur le Refurb Store . Impossible en revanche de profiter de l'offre sur l'Apple Store éducation Ce paiement échelonné sans frais peut s'avérer bien pratique si vous ne souhaitez pas débourser une somme importante d'un seul coup. Attention cependant, cette offre nécessite de remplir un dossier de financement qui devra être approuvé par Sofinco, partenaire financier d'Apple pour cette opération promotionnelle. Il y aura donc des délais de traitement et d'expédition plus importants que pour une commande classique. Cette offre de financement à 0% sera valable jusqu'au 7 mars 2022.